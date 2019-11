"Enel, 26 ettari per il turbogas. Mezzo miliardo per la conversione"

La Spezia - Futuro di Enel oggi tra gli argomenti al centro della seduta regionale congiunta di II e IV Commissione. "In sede di approfondimento della materia - riferisce in una nota il consigliere di maggioranza Giovanni De Paoli, presidente della IV Commissione Ambiente e territorio -, sono stati ascoltati alcuni dirigenti di Enel che hanno ribadito la volontà di uscita dal carbone della centrale E. Montale della Spezia a partire dal 2021, come già formalizzato al Ministero dello Sviluppo Economico e alle altre istituzioni. Enel prevede la dismissione della centrale entro la data concordata, destinando parte dei 26 ettari totali dell’impianto al progetto per il turbogas, all’incirca dieci ettari, e per i restanti 16 sono previsti impianti di energie rinnovabili, sistemi di accumulo di energia, impianti fotovoltaici, oltre a progetti condivisi con il territorio.

Il costo della riconversione carbone-gas è stimato in circa 500 milioni di Euro, mentre l’occupazione è valutata tra le 30-40 unità, oltre alle ditte esterne impiegate nella manutenzione".