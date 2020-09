"Emozionato e onorato, sento una grande responsabilità"

L'assessore Medusei vola in consiglio regionale con una corposa infornata di preferenze: "Ruolo in giunta? Non spetta a me decidere".

La Spezia - Straordinaria raccolta di preferenze per l'assessore alla sicurezza del capoluogo, Gianmarco Medusei, candidato alle regionali tra le file della Lega. Ben 4.573 - più di tutti nello Spezzino - le schede in cui è comparso il suo nome, risultato che gli fa strappare ampiamente il lasciapassare verso il consiglio regionale. “Sono emozionato e onorato. E soprattutto sento un grande responsabilità. Ringrazio tutti i cittadini che mi hanno dato fiducia. Cercherò di fare il massimo: pochi discorsi e tanto impegno, sono pronto a lavorare pancia a terra”, spiega a CdS nel day after.



E anche se – lo chiedono le regole – si interromperà qui la sua esperienza di assessore comunale, ruolo incompatibile con quello di consigliere in Regione, Spezia, assicura, resterà nei suoi pensieri: “Sarà tramite tra il territorio e le istituzioni per raggiungere obbiettivi e risolvere problemi. Sento una forte gratitudine verso chi mi ha votato. Da solo non sono niente, fondamentali il sostegno della cittadinanza e della squadra. Non trascurerò mai il mio territorio di provenienza, sarebbe un grave errore”.



La lettura del risultato nel suo complesso: “Una vittoria significativa, maggiore rispetto a cinque anni fa. Ma guai a sedersi sugli allori”. E chissà che non si apra uno discorso per un assessorato in seno alla giunta Toti II: “Non dipende da me, a decidere determinate cose saranno il partito e la coalizione. Certo, i cittadini hanno espresso in maniera forte la loro opinione nei miei confronti”.



N.R.