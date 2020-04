"Elevata mortalità nei nostri ospedali? Inaccettabile sia solo per l'età media"

La Spezia - "Non è arrivata alcuna risposta sul perché nessuno abbia pensato di suddividere gli ospedali spezzini, e più in generale liguri, tra "puliti" e riservati ai pazienti positivi al Covid19. Dal ragionamento dell'assessore Viale, poi avvallato anche dalle ultime dichiarazioni del Presidente Toti, è emerso che l'unica priorità fosse quella di trovare posti letto". Si è svolta questa mattina in video-conferenza un lunghissima commissione regionale sanità, a cui hanno partecipato oltre alla vice-presidente regionale anche il Commissario Straordinario di Alisa Locatelli. Francesco Battistini e il collega Gianni Pastorino hanno chiesto di rendicontare la situazione dell'emergenza sanitaria in Liguria e, in particolar modo nella provincia spezzina. Uscendo dalla plenaria virtuale particolarmente insoddisfatti: "Si è scelto di muoversi così senza ragionare sui percorsi e la salvaguardia di operatori, pazienti ricoverati e strutture. Tant'è che oggi possiamo riscontrare il Covid19 un po' in ogni reparto e questo, come molte sigle sindacali hanno evidenziato, rende i nostri ospedali rischiosi dal punto di vista del contagio". A proposito della proposta di dedicare il San Bartolomeo di Sarzana alla cura dei pazienti Covid19 e sanificare il Sant'Andrea riservandolo alle emergenze/urgenze in assenza di coronavirus, tema caro al consigliere Battistini, nessuna risposta: "Ad avvalorare la chiave di lettura incentrata sul solo numero di posti letto, senza altri tipi di valutazione, è data dal fatto che l'unico dato emerso oggi sia proprio questo. In Asl5, per il Covid19, abbiamo 24 posti letto in alta intensità e 157 in media intensità di cura".



"Sul comparto cure territoriali - spiega Battistini - buio totale. Avere un buon sistema di diagnosi tempestiva e terapia, come dimostra l'Emilia Romagna, potrebbe essere la carta vincente per evitare molti ricoveri e soprattutto gli accessi alla terapia intensiva. Ad oggi l'unico dato che ci è stato fornito riguarda l'area genovese in cui ad oggi sarebbero attive solo 5 squadre sanitarie invece dell'obiettivo dichiarato di averne almeno dieci. Su tutti gli altri territori, compreso quello spezzino, silenzio assoluto. Conosciamo solo il rapporto ottimale tra popolazione e squadre sanitarie data da 1 ogni 50.000 abitanti. Detto ciò, però, non sappiamo quante task-force attive abbiamo in Asl5 ma soprattutto non ne conosciamo i compiti. L'assessore Viale si è limitata a definirle "squadre tampone" ma non è questa la chiave di svolta che ho provato a ripeterle più di una volta. Noi avremmo bisogno di medici e infermieri protetti con i dovuti dispositivi individuali di sicurezza contro il virus e dotati di: termometri, saturimetri e soprattutto ecografi portatili. Basta una ecografia toracica per evidenziare la presenza di una polmonite interstiziale e avviare, immediatamente, la terapia con antivirali e idrossiclorochina. Sul numero inadeguato di tamponi effettuati, sugli smarrimenti del materiale campionato e sui ritardi nella refertazione altra confusione. Nessuna risposta concreta". E sull'elevata mortalità in Asl5? "È arrivata una spiegazione lapidaria e piuttosto ridicola Secondo l'assessore e il Commissario straordinario di Alisa questo dato, che ricordiamo essere il più alto d'Italia e dunque del mondo, è imputabile solo all'elevata età media della popolazione. Un modo di liquidare una questione centrale profondamente inadeguato".



La replica stizzita di Viale arriva in sera: "Non mi sorprende che non abbiano capito le risposte che ho dato durante le circa 4 ore di riunione della Commissione regionale Sanità, in video collegamento. D’altronde, quando si sta comodamente stravaccati su divani e letti di casa, è difficile avere la concentrazione sufficiente per comprendere le informazioni che vengono illustrate in relazione alla pandemia in corso".