"Educatori scolastici senza stipendio da giugno, occorre intervenire"

La Spezia - "Gli educatori scolastici sono senza stipendio da Giugno e senza la possibilità di richiedere disoccupazione e cassa integrazione". E' quanto si legge in una nota di Massimo Lombardi consigliere comunale per Spezia bene Comune, Rifondazione comunista che prosegue: "In un momento di crisi come questo è quanto mai importante non lasciare indietro nessuno, la crisi sanitaria non va scaricata sulle spalle delle lavoratrici e dei lavoratori".

"Lancio un appello - conclude -, tutte le istituzioni responsabili si facciano carico di questa grave situazione; che i sindacati portino avanti le iniziative necessarie per sostenere la lora giusta rivendicazione; che a tutti i lavoratori coinvolti dalle restrizioni dell’emergenza sia garantito il salario e che anche a scuole chiuse gli educatori scolastici sia garantito il 100 per cento della retribuzione".