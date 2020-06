"Due ore in coda per entrare alla Casa della salute, è un'indecenza"

La Spezia - "Due ore di coda, senza neppure potersi sedere, fuori dalla Casa della Salute di Bragarina.

Una situazione grave quella che si è verificata nei giorni scorsi all'esterno dell'unico centro prelievo in funzione nella città della Spezia. Esposti ad ogni condizione meteo, sotto il sole o la pioggia, e senza neppure una panchina". Lo afferma Francesco Battistini, consigliere regionale Italia in Comune/Linea condivisa. "Un disservizio di ASL5, dunque, che la dirigenza - continua Battistini - tenta addirittura di imputare agli utenti. La dottoressa Troiano, infatti, se ne lava le mani dando tutte le colpe ai cittadini che, a suo avviso, non si saprebbero organizzare.

Noi non siamo disposti ad accettare la versione della dirigenza di via Fazio. Siamo indignati e lo vogliamo dire con chiarezza. Chiederemo alla Giunta regionale di intervenire. Lo faremo attraverso una interrogazione affinché siano predisposti, all'esterno delle strutture ambulatoriali di ASL5, dei luoghi idonei ove ripararsi da sole e pioggia, sedersi e attendere in sicurezza e nel pieno rispetto sia dei protocolli anti COVID19 sia dei diritti del malato.

Fare attendere due ore, in piedi, un anziano o una persona ammalata è una indecenza che deve concludersi al più presto".