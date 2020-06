"Due mesi per far ripartire le visite e fare un piano per l'ipotetica seconda ondata"

La Spezia - E' l'ennesima puntata del racconto della pandemia. La IV commissione consigliare questa volta ospita due medici del territorio e incamera nuova conoscenza su come Covid-19 ha impattato sulla sanità locale. “Ci siamo organizzati tra mille difficoltà per reperire i dispositivi di protezione che ci permettessero di lavorare in relativa sicurezza, senza anche l'azienda e le istituzioni pubbliche ritenessero di aiutarci – inizia il suo racconto Maria Pia Ferrara della Federazione dei medici di medicina generale -. A cinque giorni dall'inizio della pandemia c'erano già cinque medici ricoverati e una decina in isolamento In due mesi abbiamo ricevuto in totale due mascherine e un paio di guanti dall'azienda, mentre una decina di FFP2 sono arrivate dal nostro ordine. La Spezia è stata penalizzata dal non avere un'apparecchiatura che potesse analizzare i tamponi. Quelli spediti a Genova erano elaborati in ritardo o peggio si perdevano. Ma qui i nostri pazienti aspettavano gli esiti. Fino al 5 maggio dovevamo cercare di avere i risultati attraverso mille canali. Solo allora è stato creato un portale apposito”.

Si rivendicano le battaglie di queste settimane convulse. “Abbiamo elaborato un progetto fortemente voluto dalla medicina generale di questa provincia, ovvero gli ambulatori Covid. Ambulatori ASL ma gestiti da noi, dove poter visitare in sicurezza i pazienti con sintomi sospetti senza doverli mandare in pronto soccorso – spiega la dottoressa -. Abbiamo collaborato alla stesura dei protocolli per seguire a domicilio i pazienti Covid non ancora guariti. Ma abbiamo dovuto attendere alcune settimane prima che da Alisa arrivasse l'autorizzazione a procedere. Settimane in cui abbiamo lavorato senza un piano strutturato. E mentre facevamo questo, dovevamo seguire tutte le patologie croniche. Sobbarcandoci l'onere di prenotare, con sedute telefoniche interminabili, le visite urgenti. Email, segreterie telefoniche, telefonate... la modalità cambiava sempre. E mai che ci sia stato chiesto quali fossero a nostro giudizio le necessità di questo territorio”.

Ora i medici chiedono di essere coinvolti nella programmazione della Fase 2, di poter parlare di date e modalità definite. “Per adesso solo indicazioni incerte... e ormai siamo nella Fase 3 e non abbiamo alcuna possibilità di occuparci delle patologie croniche – conclude la dottoressa Ferrara -. Offriamo la nostra massima disponibilità ai cittadini come sempre, perché il loro diritto alla salute non può essere calpestato. Offriamo disponibilità anche all'azienda: con più organizzazione è possibile ripartire. La provincia spezzina, ospedale e medicina territoriale, ha retto. Ora dobbiamo ripartire”.



“Questo è stato il nostro vissuto – conferma Francesco Pardini del Sindacato autonomo medici italiani -, un evento a cui nessuno era preparato. Una certa disorganizzazione era comprensibile all'inizio, ma non è comprensibile il modo in cui questa si è protratta. Abbiamo avuto la possibilità di accedere ai risultati dei tamponi solo dal 29 di aprile. C'erano pazienti che venivano a chiedere di essere messi in quarantena, senza che noi avessimo comunicazione diretta di positività. I medici di famiglia e tutta la sanità spezzina esce in piedi dalla situazione. Se le 160 vittime del nostro territorio non sono state molte di più come nei territori vicini, lo si deve ai medici di famiglia, degli ospedali, agli infermieri e a tutto il personale”.

Anche in questo caso il giudizio sulla gestione aziendale è negativo. “Alisa purtroppo ha dato il peggio di sé in questa situazione e anche l'ASL5 ha avuto le sue criticità – spiega il dottor Pardini -. Per quanto riguarda la Fase 3 due giorni fa ho incontrato la dottoressa Troiano che mi ha spiegato l'azienda vuole liquidare il pregresso per poi poter concedere le nuove prestazioni. In questo momento noi medici dobbiamo segnalare le prestazioni già evase, quelle ancora necessarie e poi l'ASL gestirà le utenze per dare accesso dal 22 giugno alle nuove prestazioni. Speriamo che la manfrina di dover telefonare a Genova, per poi contattare il paziente, finisca presto perché ci leva molto tempo”.



Generale il plauso per come il presidente Marco Frascatore ha portato avanti questo ciclo di incontri, l'apprezzamento è bipartisan. “Se vogliamo dare seguito a tutte le commissioni che abbiamo fatto fino ad oggi, senza fare polemica tra di noi, dobbiamo stilare un documento che dia forza ai sanitari loca e chieda ad ASL5 di essere più presente nelle risposte sulla programmazione”, propone la consigliera Federica Pecunia. Una proposta a cui si assocerà tutta l'opposizione. Massimo Caratozzolo, sottolineando la necessità di prepararsi ad un'eventuale nuova epidemia autunnale che gli scienziati non escludono. “I nostri incontri dimostrano la perifericità della Spezia rispetto a Genova”, aggiunge Roberto Centi mentre Jessica De Muro sottolinea il paradosso di “avere riaperto le sagre ma non avere ancora una coordinazione su questa nuova fase”. Massimo Lombardi: “Il sacrificio di medici, infermieri, barellieri e di tutto il personale merita di essere racchiuso in un documento”.

“Entrambi gli interventi hanno sottolineato come il sistema abbia funzionato – coglie Federica Paita, la prima commissaria di maggioranza a parlare -. Immagino i tempi della ripresa saranno lenti, penso solo alla necessità di una sanificazione tra una visita e l'altra. La sanità regionale ha ripreso il dialogo con i sindaci e con i sindacati. I tempi per ricevere il bonus si allungano anche perché la Regione Liguria cerca ulteriori risorse da aggiungere allo stanziamento”. Poi arriverà lo stop di Fabio Cenerini: “Per i toni usati dall'opposizione in alcuni di questi appuntamenti, non credo sia possibile la nostra partecipazione ad un documento di quel tipo”.



Lorenzo Forcieri proporrà quindi di farlo nascere in ambito minoranza, senza la pretesa che sia espressione di tutta la commissione. Dall'ex senatore le domande per gli auditi su come organizzare questa fase cruciale, in cui riattivare le prestazioni per tutti i malati e, nel contempo, prepararsi ad un'eventuale nuovo diffondersi del virus. “Dobbiamo sfruttare luglio e agosto per un eventuale ritorno del contagio in autunno – risponde la dottoressa Ferrara -. Una nuova pandemia va affrontata con un numero adeguato di tamponi e di avere risultati in tempi brevi. Dobbiamo pensare ad un effettivo isolamento dei positivi, che non possono rimanere in casa con i famigliari. Avremo bisogno dei dispositivi di protezione per tutti i sanitari, degli ambulatori Covid e dei gruppi di gestione domiciliare da attivare secondo necessità”.

Per le attività specialistica, una sola ricetta: “Assunzioni. Già in precedenza avevamo liste d'attesa lunghe – spiega – che si accorciano solo incrementando le ore con gli specialisti. Se sarà necessario lavorare sabato o domenica, penso sia possibile dopo un'adeguata contrattazione”. “L'ASL si è organizzata, sebbene in ritardo – dice Pardini -. Abbiamo una macchina che processa 400 tamponi al giorno e in più, a breve, i medici avranno un applicativo informatico che snellisce il processo di prenotazione di un tampone per un paziente. I tempi tra una visita e l'altra saranno di 40 minuti per garantire la sanificazione. I dirigenti premono per la sicurezza ed è difficile dare torto. Gli ambulatori sono quello che sono... alcuni non hanno neanche le finestre. Ci saranno meno visite”.