"Dopo Spezialand e Piazza Sospesa, il golf a Pitelli è l'ultima farsa"

La Spezia - "In questi giorni stiamo assistendo alla ennesima farsa mediatica della amministrazione spezzina.



In una zona difficile da un punto di vista ambientale quale la tristemente famosa “collina di Pitelli” dove in più occasioni ogni volta che si è dovuto scavare sono venute alla luce schifezze inquinanti di ogni genere, invece di indagare attraverso una approfondita caratterizzazione delle varie aree interessate che vanno da Pagliari attraversando quelle di “Sistemi Ambientali” fino al vecchio campo di tiro al volo, peraltro tenendo fede a ben tre mozioni presentate e approvate sia da Consiglio Comunale della Spezia che dal Consiglio Regionale si blatera di progetti ancora una volta tanto immaginari quanto probabilmente velleitari…..



In queste due mozioni si impegnava l’amministrazione comunale ad avviare, con la collaborazione di Regione Liguria, Provincia ed Arpal una immediata campagna di monitoraggio integrativa di quella svolta fino a ora, a partire dalle aree ancora non caratterizzate, utilizzando strumenti geodiagnostici adeguati”.



2. “convocare la conferenza dei servizi prevista dalla vigente normativa anche per i siti di interesse regionale al fine di valutare la revisione/integrazione dell’attuale caratterizzazione”



Tale mozione fu oggetto anche di una commissione di Garanzia e Controllo tenutasi in data 9 Dicembre 2019 da me presieduta in cui l’amministrazione si trincerava dietro risposte risibili e di facciata da cui chiaramente si evinceva che rispetto agli impegni a suo tempo presi (peraltro rispetto a una mozione presentata dal centrodestra che ora governa la nostra città) nulla o quasi era stato fatto.



La cosa appare ancor più grave se si pensa che l’area derubricata da tempo a sito di interesse regionale, fu oggetto anche di ben due mozioni regionali proposte e approvate dalla attuale amministrazione Toti. La prima presentata dal nostro partito e un'altra (ugualmente approvata) dal M5S.



Ora sentiamo parlare di campi da golf. Sinceramente tutto questo ci pare ridicolo.



Qualsiasi intervento infatti si pensi di fare in quell’area deve prima fare i conti con una caratterizzazione adeguata volta a capire il livello di inquinamento residuo ancora presente a prescindere dalla discarica tristemente famosa di “Sistemi Ambientali” .



La cosa ovviamente ha dei costi e dei tempi. Altro che i campi da golf.

Chiederò tramite accesso agli atti dove verrà ubicato il campo da gol"f.



Il Consigliare Comunale PD

Dina Nobili