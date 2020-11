"Domani il pasticcio dei mercati di Peracchini va in scena"

La Spezia - "Domani si terrà il mercato del venerdì. Con la modifica applicata dalla amministrazione comunale di fare due mercati nello stesso giorno. Peccato che come sempre si difetti in comunicazione, perché la maggior parte dei cittadini non ha la minima idea di quanti siano i banchi del mercato. Così, con leggerezza, l'amministrazione comunica che 80 banchi traslocano, ma omette di precisare che non sono nemmeno la metà del numero dei banchi del Venerdì. Domani in via Garibaldi c'è il mercato, più un secondo mercato dislocato. Un capolavoro di intuizioni quello della giunta Peracchini.

Avevamo proposto mesi fa un'alternativa davvero valida per tenere insieme tutti i banchi, ma fare vivere gli acquisti in sicurezza per ambulanti e clienti. No. Qualcuno ha ben pensato invece di fare due mercati lo stesso giorno lasciando più della metà dei banchi in viale Garibaldi, in barba al contenimento del Covid e alla ragionevolezza del momento storico.



Ora vorremmo comprendere, e abbiamo già chiesto la convocazione di una commissione sul tema, perché non si sia già avviato un percorso condiviso con gli operatori per trovare una soluzione definitiva per il più grande e importante mercato della città. Non solo dovremmo continuare a fronteggiare per mesi l'emergenza sanitaria, ma l'amministrazione dovrebbe avere uno sguardo lungo e trovare soluzioni migliorative per una categoria di lavoratori già fortemente provati da questa crisi economica. Invece si cestinano le proposte intelligenti, si sceglie di inseguire l' emergenza, ma come su tutto il resto non si ha una precisa programmazione. Spezzini domani non parcheggiate in via Garibaldi, li' c'è il mercato. Poi c'è anche ai giardini.

Ma siamo seri: come si fa a gestire così una comunità?!"





Federica Pecunia- Dina Nobili.