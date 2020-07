"Discarica in via dei Buggi", Lombardi presenta un'interpellanza

La Spezia - “Molti cittadini mi hanno segnalato lo stato in cui versa un fabbricato in via dei Buggi dove all'interno si può notare una vera e propria discarica a cielo aperto con presenza massiccia di rifiuti e presumibilmente amianto”. Lo afferma il vice presidente del consiglio comunale della Spezia Massimo Lombardi (Spezia Bene Comune – Prc) che oggi ha depopsitato un'interpellanza che chiede al sindaco e all'assessore competente di “assumere ogni e qualsivoglia soluzione possiible per risolvere la problematica, preservando da ogni nocumento la salute dei cittadini del quartiere”.