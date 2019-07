"Disagi alla Pieve", Raffaelli incalza l'amministrazione

La Spezia - "Alcuni residenti del borgo del quartiere della Pieve mi hanno attenzionato numerosi problemi presenti nella zona, riguardanti peraltro ordinaria amministrazione e mancanza dei servizi pubblici quotidiani. Sfalcio delle aree verdi di tutto il quartiere, partendo da Via Gavatro che viene puntualmente dimenticata. Mancanza del ritiro di rifiuti e di alcuni ingombranti (c’è la presenza addirittura di una moto abbandonata da mesi, porte e specchi rotti che risultano anche pericolosi)". Lo scrive il consigliere comunale Pd Marco Raffaelli in un'interpellanza di recente presentazione. "La fermata dell’autobus verso il numero 10 di Salita Castelvecchio è in mezzo alla strada e causa pericolo per tutti coloro che sostano aspettando il mezzo pubblico (basterebbe ricavare uno spazio di attesa eliminando una piccola parte di area verde che fiancheggia la carreggiata. La scarpata adiacente al tratto di strada che va dal civico 20 al civico 28 di Salita Castelvecchio presenta numerosi alberi che si piegano pericolosamente, andando a sovrastare la strada (a testimonianza della pericolosità ricordo che uno è stato tagliato d’urgenza dai vigili del fuoco poco tempo fa)", continua Raffaelli, che evidenzia poi una serie di necessità: "Pulizia del letto della parte bassa del canale dai numerosi detriti e tronchi presenti. Messa in sicurezza di alcuni giochi per bambini presenti all’interno del parco. Reale messa in sicurezza del cantiere della Variante Aurelia, che risulta accessibile attraverso il cancello aperto". "All’entrata del quartiere - continua -, nei pressi della piazzetta della chiesa, non vi è una struttura adeguata per la caduta dei pedoni nel letto del canale, essendoci presente un corrimano che arriva all’altezza della gamba".



L'esponente Pd interpella quindi Palazzo civico "per sapere se è sua intenzione, ed attraverso quali modalità, soddisfare i disagi sopraelencati. Si richiede inoltre copia della risposta scritta, visto il poco tempo a disposizione per l’esposizione del resoconto".