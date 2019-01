"Degrado in Via Fossati, serve un intervento"

Interpellanza del consigliere Roberto Centi.

La Spezia - "Le scalinate storiche e le vie di accesso a esse sono testimonianza viva dell'espansione della città verso i colli avvenuta tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. Esse rappresentano anche il primo biglietto da visita per chi percorre a piedi il centro storico della città in direzione monte mare e sono la parte della città più fotografata dai turisti". Questa la premessa dell'interpellanza consiliare messa nero su bianco dall'esponente dell'opposizione Roberto Centi (LeAli a Spezia), che spiega di aver "ricevuto numerose segnalazioni da residenti sullo stato di degrado delle piante (in particolare della palma) e dei vasi sistemati in modo disordinato nella piccola area verde, posta nella parte finale di Via Fossati prima di Via XX Settembre. Ho personalmente verificato la presenza di numerosi rifiuti di diverso genere".



Centi interpella l'assessore competente Luca Piaggi affinché provveda "alla pulizia e a una migliore sistemazione dell'area, considerandola in tutto e per tutto opera di arredo urbano".