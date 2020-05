"Decreto rilancio ennesima buffonata"

La Spezia - Il Decreto rilancio è l’ennesima buffonata di questo Governo tutte promesse e pochi fatti, addirittura incapace di scrivere chiaramente una norma, quella sull’erogazione del reddito di ultima istanza per i mesi di aprile e maggio, che allo stato attuale penalizza fortemente tutti i professionisti iscritti alle Casse.

Dopo l’incredibile ritardo dei € 600,00 di marzo arrivati sui conti correnti con oltre due mesi di ritardo, il Premier Conte aveva promesso che per i mesi di aprile e maggio i professionisti avrebbero ricevuto gli importi indicati nel “Decreto rilancio” entro 48 ore, salvo poi subordinarne l’emanazione ad un nuovo Decreto Interministeriale, che rimanderà i pagamenti all’infinito.

Il Governo deve anche risolvere il problema creato da due norme del Decreto rilancio che, da una parte con l’art.78 rifinanzia la misura di marzo anche per aprile e maggio e, dall’altra con l’art.86 rende il bonus già erogato incompatibile con quello dei mesi successivi.

C'è una evidente e totale improvvisazione di chi scrive norme confuse, contradditorie e inapplicabili. E, viene da pensare che i soldi promessi non ci siano e si facciano errori grossolani di proposito.

Nella prima ipotesi ci troviamo di fronte a degli incapaci che meritano di andare a casa al più presto, nella seconda a dei bugiardi che dovrebbero essere processati.



Alessandro Rosson, capogruppo della Lega nel consiglio provinciale spezzino