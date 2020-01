"Dal piano straordinario di Asl 5 non ci sono risposte"

La Spezia - L'unica vera novità presentata nel piano straordinario di ASL5 per affrontare lo stop definitivo del cantiere per il Nuovo Felettino si chiama: reparto a conduzione infermieristica.

Un po' poco se pensiamo che: per i prossimi 10 anni la provincia spezzina dovrà fare a meno di un ospedale di cui aveva, ora, urgente bisogno; il numero di posti letto in ASL5 è inferiore a quanto previsto dalla normativa; in tutti i reparti attualmente attivi si fa sentire la carenza di personale medico e infermieristico.



Proprio da questi tre nodi sarebbe dovuto partire un piano di riorganizzazione serio e che lasciasse perdere gli annunci pubblicitari. Lo scorso anno sono stati autorizzati e pagati straordinari per quasi 1 milione di euro. Ciò indica come non si possa parlare di straordinario ma piuttosto di situazione strutturale. Per funzionare i reparti di ASL5 hanno bisogno di un numero di ore lavorate ben maggiore di quanto riesce a coprire l'attuale organico. Questo non vale solo per gli infermieri ma anche per i medici. Il ricorso alle prestazioni aggiuntive a gettone, come si evince dalle delibera aziendali, accomuna molti reparti: dalla pediatria, ormai neppure più in grado di tenere aperto il pronto soccorso pediatrico, passando per la chirurgia. Fino ad arrivare, poi, all'endocrinologia che, dal pensionamento del dottor Cappagli, il primario della struttura, si trova persino costretta a rimandare o ad annullare le visite specialistiche per la tiroide.







Alla luce di questo si evidenzia come il piano assunzionale, sia per quanto riguarda medici e infermieri, del tutto inadeguato. Reclutare 12 medici e 8 infermieri nel 2020, per arrivare ad assumere 4 medici e 3 infermieri nel 2024, significa non riuscire a coprire né le necessità odierne né i pensionamenti che vi saranno in questi anni.







Anche in relazione alla vetustà del Sant'Andrea della Spezia mancano risposte serie. Investire 6 milioni di euro, in 4 anni, 2 dei quali necessari all'adeguamento antincendio, sono da un lato troppo pochi per eseguire interventi concreti, dall'altro troppi per una struttura che si sarebbe dovuta dismettere a novembre di quest'anno.







Il numero dei post letto è ben inferiore a quanto previsto dalla normativa nazionale. Il Decreto Ministeriale 70 del 2015 definisce come standard 3,7 posti letto ogni 1000 abitanti per gli acuti e 0,7 letti ogni 1000 abitanti per la riabilitazione. In ASL5, la Cenerentola ligure, abbiamo: 452 posti per acuti e appena 38 letti riabilitativi. Su un bacino di 220.000 abitanti significa, dunque, avere poco più d 2 posti letto per acuti ogni mille abitanti e circa 0,2 lett per la riabilitazione. I numeri non mentono, come del resto la realtà. Liste d'attesa che si allungano, anche per prestazioni di routine; ricorso ai privati per prestazioni che il sistema pubblico non riesce ad erogare; pazienti ricoverati in reparti non afferenti alla loro patologia, i cosiddetti appoggi; pazienti che attendono 4 o 5 ore in pronto soccorso, su una barella, prima di accedere ad una camera.



A tutti questi punti il piano straordinario di ASL5 non da risposte. Nulla sugli investimenti e l'organizzazione sanitaria territoriale; niente sull'assistenza domiciliare; neppure un accenno ai reparti di cure intermedie, agli hospice e alla vocazione dei due stabilimenti sanitari: Sant'Andrea e San Bartolomeo; silenzio totale sull'ospedale di comunità a Levanto.

Ancora una volta, quindi, Giunta regionale guidata da Toti e Viale dimostra di non avere le capacità per governare il Sistema Sanitario della Liguria. Oltre ad aver messo la parola fine, definitivamente, al cantiere del Felettino, non sa dare soluzioni all'emergenza in corso. Se è vero che molti problemi hanno origini lontane è altrettanto vero, però, che chi governa oggi non abbia saputo porre alcun correttivo, anzi la situazione è nettamente peggiorata.



Francesco Battistini

Consigliere Regionale

Italia in comune/Linea Condivisa