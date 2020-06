'Dal Green Deal a Next Generation Eu', incontro con gli eurofederalisti spezzini

La Spezia - Venerdì 19 giugno, ore 18, la sezione spezzina della Gioventù Federalista Europea (GFE), supportata dalla sezione locale del Movimento Federalista Europeo (MFE) terrà l’iniziativa “Dal Green Deal europeo a Next Generation EU: l'Unione europea verso un percorso di sostenibilità”.

Dopo una breve introduzione di Nicholas L. Pesci, Segretario della GFE, porterà i saluti del Movimento regionale Nicola Vallinoto. In seguito, interverrano Michele Torsello, membro del Segretariato dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), sull'Europa e gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e Alberto Majocchi, Professore di Scienza delle Finanze all’Università di Pavia e Vicepresidente del Centro Studi sul Federalismo, sulla risposta europea all'emergenza e il cammino delle riforme proposte. Marta Michelis, Presidente della GFE, modererà.

Si potrà seguire l’evento live sulla pagina Facebook della sezione spezzina del Movimento Federalista Europeo, www.facebook.com/mfelaspezia, con la possibilità di porre domande ai relatori via chat.