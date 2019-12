"Da mesi chiedevamo la sospensione del progetto di Piazza Cavour"

La Spezia - Erano mesi che in ogni occasione consigliavamo al sindaco Peracchini ed all'assessore Piaggi la sospensione del progetto di Piazza del Mercato. Un’idea nata bene, ma proseguita male, e che rischiava così di creare un danno agli operatori. Un percorso partecipato che ha ascoltato le persone, ma dei problemi che queste ultime hanno portato all’attenzione poi l’Amministrazione ne ha tenuto conto. E difatti un progetto proposto senza un’idea di potenziamento forte del sistema dei parcheggi, su cui si è creato un malcontento diffuso non poteva di certo andare avanti.

Abbiamo rilevato fin da subito come pesasse anche l’assenza di studi preventivi intorno all’intervento di riqualificazione. Analisi non solo sul sistema della sosta, ma anche sull’offerta commerciale da costruire dentro la futura piazza. Difatti, su questo punto, non è mai stata proferita una parola. Anche ieri sera, in consiglio, di fronte ad un’idea affascinante da noi lanciata - quella di fare della futura Piazza il “Polo” dei prodotti tipici spezzini e il luogo di eventi pubblici legati alla moderna cultura culinaria - nessuno si è espresso.

Ma la richiesta pressante di molti operatori, insieme alla nostra, e di alcuni esponenti di maggioranza (meno male che hanno aperto gli occhi anche loro) ha fatto fermare la macchina.

Ora vogliamo sperare che le lacune della precedente fase vengano colmate, e si facciano i dovuti studi; che gli errori commessi vengano sanati, e si ascoltino veramente i suggerimenti degli operatori e dei commercianti. Tutte richieste peraltro contenute nella nostra mozione, che però è stata respinta.

Ci chiediamo tuttavia come si possa ripensare il tutto lasciando sul piatto le solite risorse di prima. Quei 4 milioni, e poco più, per cui ci è stato detto che non era possibile nessun potenziamento rispetto al progetto proposto. E, nel contempo, si spendano quasi 7 milioni totali per una passerella su Viale Italia di cui nessuno sente l’urgenza, e una pista ciclabile lungo Viale San Bartolomeo che termina contro un muro – roba talmente comica da richiamare l’interesse di Brumotti di Striscia la Notizia.

Non vorremmo che la pausa che si vuol prendere sia solo un giochino per lasciare le cose come stanno e dirci tra qualche mese quello che abbiamo sentito dire dal Sindaco ieri sera: che si perdono le risorse perciò o si fa così, o si lascia tutto com’è.

Lato nostro: continueremo a vigilare sull’Amministrazione affinché l’intervento si faccia, ma si faccia bene.



Gruppo Consigliare PD