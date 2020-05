"Da eroi a polli da spennare". Così gli operatori sanitari tornano a pagare il parcheggio

La Spezia - "E intanto gli 'eroi' tornano ad essere persone comuni da spennare. È indecente il messaggio inviato a tutti gli operatori sanitari che prestano servizio all'ospedale Sant'Andrea della Spezia: in quelle quattro righe si dice loro che il parcheggio di Largo Bione, l'unico piazzale capiente e comodo in zona, tornerà ad essere a pagamento. È finito il periodo di sosta gratuita anche se non è finita l'emergenza sanitaria perché il Covid19 è ancora fra noi. Ma di questo a chi deve far cassa non interessa nulla.". Così Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in comune/Linea Condivisa che aggiunge: "Bel modo di ringraziare chi per due mesi si è battuto con le unghie e con i denti per curare la comunità e salvare vite umane. Ora quelle donne e quegli uomini vengono scaricati e si lascia sui parabrezza delle loro auto diffide o addirittura multe. Io lancio un appello al sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini: fermi questa vergogna, subito. Già in tempi normali che i sanitari dell'ospedale cittadino non abbiano un parcheggio gratuito comodo e capiente era un'assurdità, figuriamoci ora. Asl5 e Comune della Spezia si siedano immediatamente attorno a un tavolo, elaborino un tagliando da esporre sui mezzi di trasporto personali e dicano che per i nostri sanitari il parcheggio di via Vittorio Veneto, lato Mazzetta, è e resterà sempre gratuito. Ad Asl5, infine, consiglio di liberalizzare, almeno per i sanitari, il parcheggio interno al Sant'Andrea. Ritengo vergognoso ci siano stalli di sosta a pagamento negli ospedali figuriamoci se poi a pagarli devono essere gli stessi lavoratori. È ora di smetterla con le pacche sulla spalla e iniziare a ringraziare chi se lo merita con atti concreti. Anche piccoli, come quello di dispensare medici, infermieri, OSS, ausiliari e tecnici dal pagare l'obolo del parcheggio per andare al lavoro".