"Da Toti e ASL arroganza e niente risposte", l'opposizione incalza

La Spezia - Nel pomeriggio la breve commissione con l'audizione di Toti e Viale sulla sanità e la sera il consiglio comunale straordinario che raccoglie il buco nell'acqua dell'invito alla dirigenza ASL5. Giornata movimentata quella della politica spezzina, iniziata a metà pomeriggio e terminata quasi alle 3 di notte. Una giornata che lascia strascichi. “Poteva essere una giornata proficua per trattare ed approfondire l’emergenza sanitaria passata, e la fase che affronteremo. Si è rivelata - ma per davvero - una delle pagine più brutte - considerano i consiglieri del Partito Democratico -. Il pomeriggio, in commissione, collegati con la Regione, dopo l’esatta replica della quotidiana conferenza stampa che vediamo tutti i giorni, ci siamo visti interrompere da Toti stesso nei ragionamenti che provavano a compiere, e quando gli abbiamo posto le domande, queste sono rimaste senza risposta.

Nessuno cenno sulle assunzioni anomale da parte di ASL5, con bandi per mobilità extraregionale, quando abbiamo risorse locali da chiamare; e quelli per un addetto stampa ed un dirigente responsabile dell’ingegneria clinica, tutte figure che non servono oggi. Nulla in merito al bando, istituito per iniziare i test sierologici, ma bloccato per impreparazione. E niente sulla mancanza dei tamponi, per iniziare una vera e propria campagna massiccia di test sulla popolazione, come fanno in altre Regioni.

Arroganza e spocchia verso la città, da anni trattata come la cenerentola della Liguria dal punto di vista sanitario, sulla base delle scelte della Regione".

"La sera, in Consiglio, il teatrino incredibile di una maggioranza arroccata su posizioni difensive verso l’alta dirigenza di ASL5, ancora scandalosamente assente nelle sedi del confronto ed incapace di organizzare una risposta adatta all’emergenza. Si è negato fino in fondo, con battute da bar, qualsiasi tipo di criticità svelata dai dati pubblicati in questi due mesi. Come se il centrodestra spezzino si fosse trasferito per 60 giorni sulla luna. Come se tutti quei medici di famiglia non si fossero sgolati per settimane sulla stampa, chiedendo ascolto; e quei dottori all’interno della struttura sanitaria non avessero mai consigliato di prendere scelte precise a tempo debito. Quanta falsità, quanta vergogna. Spezia non merita tutto questo", sottolineano Marco Raffaelli, Dina Nobili, Luca Erba e Massimo Baldino Caratozzolo.



Chiama invece in causa il sindaco Federica Pecunia di Italia Viva. "Peracchini, nel mese più difficile del paese ma anche della nostra Provincia, è stato quasi sempre zitto; del resto cosa poteva dire dal momento in cui l’ospedale di Spezia è stato tra i primi ad essere contaminato in tutti i reparti e le persone, per alcune settimane, sono state lasciate abbandonate a casa a loro stesse? Nel frattempo le case di risposo si riempivano di malati. Questo è ciò che è avvenuto. Oggi però esulta perché a Spezia ci sono meno morti delle altre provincie Liguri. Dimentica che il dato della Liguria, complessivamente, è uno dei peggiori tra le regioni del Nord Italia per letalità e contagi rispetto alla popolazione. Lo diciamo noi a lui, che ognuna di quelle morti merita rispetto e meriterebbe un atteggiamento consono e di assunzione di responsabilità. Invece non perde occasione per negare il fatto che l’organizzazione e la dirigenza della nostra Asl si sia manifestata completamente inadeguata alle esigenze di un momento così drammatico.

Chiunque abbia avuto un malato di Covid in casa sa di cosa sto parlando. Qualsiasi medico, infermiere, operatore sanitario sa di cosa sto parlando. Stona infine l’intervento di un sindaco che si autodefinisce “sindaco della sola sua maggioranza”, quindi che in qualche modo certifica l’inadeguatezza ad assolvere una funzione che per altro non era limitata al Comune della Spezia, essendo lui stesso Presidente della Provincia e presidente della conferenza dei Sindaci quindi massima autorità sanitaria. Avrebbe dovuto essere responsabile per la sua comunità e aiutare le altre comunità. Oggi che la fase più drammatica sembra rallentare, rimangono tutti i problemi sul tappeto e nel caso in cui ci dovesse essere una nuova ondata (cosa che ci auguriamo non avvenga)rimarrebbero tali anche nel prossimo autunno. E ne cito solo uno che in questo momento è fondamentale: non è ancora arrivato il processore dei test sierologici che serve per aumentare il numero di sanitari e cittadini da poter sottoporre alla ricerca degli asintomatici. In qualità di presidente della provincia non ha effettuato alcuna ristrutturazione nelle scuole provinciali, proprio ora che sono chiuse e che a questo punto non si comprende come riapriranno secondo le nuove normative stante il fatto che non è stato approntato alcun lavoro di predisposizione. Non è stato in grado di garantire il rispetto delle regole di Piazza Cavour, se non dopo che le opposizioni gli hanno proposto alcune idee. Non ha vigilato a sufficienza negli scorsi giorni sulle zone a mare della città, invase da cittadini come riportano molte testimonianze.

Che strategia ha messo in atto infine per la ripresa delle attività? Certo questo è anche un tema nazionale e regionale, ma quali incentivi sta immaginando per la città? Ha pensato di ridurre la Tari? Ha ipotizzato di abbassare le tasse del suolo pubblico per gli spazi all’aperto dei bar? Cosa vuole fare con le attività culturali della città? Non si fa più nulla?

C’è una provincia in ginocchio a causa di scelte sbagliate della sua maggioranza, acuite dal dramma del Covid, perché anziché insultare in modo sempre più nervoso non prova a tirare fuori un’idea per questo territorio?".



"Ieri sera mi sono chiesto: 'Chissà cosa avevano da fare alle 21 i Dirigenti dell ASL V che nonostante preavviso di 6-7 giorni non potevano incontrare in video il consiglio comunale perché avevano da lavorare?ì". si chiede Paolo Putrino del coordinamento Provinciale di Articolo Uno. "Speriamo che invece di lavorare si siano riposati perché per come lavorano è meglio che non facciano molto così, se lasciano lavorare gli operatori, non rischiano di fare danni. Invece a Spezia c’era Toti che ha fatto una video conferenza con la commissione sanità del comune. Si è detto disponibile per ben 45 minuti, poi aveva da fare, almeno 45 minuti lui li ha concessi.

Ma di fatto non ha dato molte risposte, ha detto che la commissione sanità non è la sede per un confronto politico? Ha detto che accettava solo domande ( poche ) non premesse politiche, lui d’altronde le fa tutte le sere le premesse, ma le fa nei monologhi di propaganda in Tv in cui dice che va tutto bene, forse parla della Toscana da cui lui viene, e viene a far danni qui. Ecco perciò che alle domande sul perché ci sono stati i reparti misti, sui tamponi pochi e spariti, sul rifiuto al confronto dei dirigenti Asl, sugli Oss sempre precari, sulla mortalità più 50% a marzo ecc non ha dato quasi nessuna risposta ma solo un diniego, quasi totale, sull’esistenza di problemi compreso il fatto che ora siamo primi ma per tasso di contagi, ma lui apre di più . Per Toti va sempre tutto bene. Risultato Toti fa finta di confrontarsi, l’Asl rifiuta il confronto, e in questa situazione il Sindaco di Spezia che fa? Si batte per avere risposte? No, tace e va via con Toti, se facesse il suo dovere dovrebbe battersi per avere risposte per i suoi cittadini, dovrebbe chiedere le dimissioni dei dirigenti Asl, ma capisco che chiedere a Peracchini l’autonomia che mostrano gli altri 80 sindaci, anche di destra che disubbidiscono a Toti sulle sue frettolose aperture, sarebbe chiedere troppo. Intanto come dicevano in commissione quelli che osavano fare domande in qualcosa ha ragione Toti, siamo primi ma nei contagi, non è un bel primato".



"I dati ufficiali dimostrano che, nelle ultime settimane, la regione che, in proporzione agli abitanti, ha avuto il peggior andamento della pandemia , con il maggiore incremento dei contagi, è stata la nostra. L' aumento è stato superiore anche alla Lombardia e al Piemonte che sono le regioni in cui si è registrato in cifra assoluta il maggior numero di contagiati e di morti - aggiunge Massimo Lombardi di Spezia Bene Comune - Non vi è dubbio che in Liguria il contagio sia, attualmente, ancora nella fase di incremento e la situazione, quanto ad aumento percentuale dei casi, sia la peggiore rispetto a tutte le altre Regioni. Per contro, la Liguria è 13^ per tamponi eseguiti ( le Regioni che hanno effettuato meno tamponi sono quelle in cui l'andamento del virus è stato assai meno pesante e sono tutte del Centro-Sud, tranne la Val d'Aosta). A fronte di una situazione del genere, il Presidente della Regione Liguria ha pensato bene di anticipare di una settimana le misure del Governo in tema di riapertura , togliendo perfino alcune restrizioni, ottenendo il brillante risultato non solo di confondere le idee ai cittadini ma, addirittura, di veicolare un messaggio totalmente falso e cioè che in Liguria si anticipano le riaperture perché le cose vanno meglio che nel resto del Paese mentre è vero esattamente il contrario. Più in generale, si può affermare, senza tema di essere smentiti, che la Giunta Regionale Ligure, così come quella lombarda, di cui Toti & c. hanno seguito pedissequamente i dettami in materia di politica sanitaria, nella pur difficile e drammatica situazione attuale, ha fornito pessima prova di sé. La cosa che più colpisce ed indigna è che la Giunta Ligure , supportata da A.Li.Sa, appare del tutto indifferente ai bisogni e alle pressanti domande di protezione sanitaria e sociale dei cittadini, preoccupata solo di fare propaganda e di cercare di manipolare i media, falsamente accreditando l'immagine di un'amministrazione efficiente. Così abbiamo dovuto assistere a servizi televisivi in cui Toti accoglieva in pompa magna ogni invio di mascherine dall'estero, alle grottesche conferenze stampa di Giampedrone che,

rigorosamente in felpa della protezione civile, non ha perso occasione per tentare di attaccare il Governo, alle proterve dichiarazioni dell' assessora Cavo che, invece di scusarsi, cercava di difendere l'indecente iniziativa dell'invio ai cittadini di mascherine, pagate con i soldi pubblici, ma targate " lista Toti Presidente ", in ultimo all'insistita richiesta di Toti di far svolgere le Elezioni Regionali in luglio, con tutto quello che ciò avrebbe comportato, prima di tutto in termini di rischio per la popolazione e, in secondo luogo, di garanzie di una campagna elettorale democratica, ad armi pari tra i vari, eventuali, contendenti. Iniziativa emblematica dell' atteggiamento della Giunta Ligure la nave-ospedale nel porto di Genova, noleggiata dall'armatore Aponte: operazione propagandistica con un costo altissimo a carico della protezione civile ( noleggio gratuito ma spese di gestione di oltre 1 ml al mese!!!) ed una assai dubbia utilità, aperta per pochi pazienti mentre, in contemporanea, in piena emergenza, venivano chiusi ospedali pubblici ed inspiegabilmente ci si rifiutava di utilizzare interi padiglioni, completamente liberi, di grandi ospedali ( v. Galliera)!!!. Nello stesso tempo, il non aver voluto creare tempestivamente ospedali "dedicati" anche quando ciò era tecnicamente fattibile senza grossi costi aggiuntivi ( il caso spezzino è, al riguardo, emblematico), avere abbandonato le RSA ad un tragico destino, non avere sviluppato adeguatamente la medicina territoriale, che poteva essere strategica per mitigare gli effetti della pandemia, aver lasciato i MMG privi di dispositivi di protezione individuale e si potrebbe continuare all'infinito sono stati tutti elementi che hanno determinato la grave situazione della nostra Regione. Quello che colpisce ed inquieta maggiormente è che, nonostante da più parti, molto spesso dagli addetti ai lavori, si siano levate voci, anche molto autorevoli, che reclamavano un immediato e deciso cambio di rotta, Regione Liguria abbia continuato e continui nella sua sciagurata politica, esponendo a gravissimi rischi la popolazione. SBC si appella accoratamente ai cittadini e alle forze politiche, sindacali, sociali, all'associazionismo, al mondo del volontariato, a tutti i settori professionali, in particolare ai professionisti della sanità che in queste settimane hanno dato un'esemplare prova di capacità, senso civico e dedizione, affinché da subito si chieda con forza e si riesca ad imporre un cambiamento radicale nella politica sanitaria, a livello globale ma anche e soprattutto a livello locale. Solo una sanità pubblica, gratuita, universale, capillarmente presente sul territorio, adeguatamente supportata dal punto di vista delle risorse, umane e finanziarie, può affrontare e vincere la tremenda sfida che tutti, nessuno escluso, ci troviamo a fronteggiare e alla cui vittoria tutti, nessuno escluso, ciascuno nel proprio ambito e con il proprio ruolo, dobbiamo contribuire".