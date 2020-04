"Da Benveduti primo passo avanti, ora serve liquidità alle aziende"

La Spezia - "Ci fa piacere che l'assessore Benvenduti, raccogliendo una nostra proposta, abbia finalmente avviato il tavolo per il cluster industriale per la produzione locale di dispositivi di protezione individuale (dpi) dando vita a una task force". Lo scrive in una nota il gruppo del Partito democratico in Regione Liguria che prosegue: "Ma per raggiungere questo obiettivo bisogna risolvere due questioni fondamentali. In primo luogo la Regione deve intervenire sull'Istituto superiore di Sanità per accreditare l'Iit in modo che l'Istituto italiano di tecnologia possa certificare i dpi prodotti dalla aziende liguri. Oggi l'ente certificatore più vicino è il Politecnico di Milano, ma vista la mole di richieste sarebbe importante che il nostro territorio fosse autonomo da questo punto di vista. L'Iit ha sicuramente il know-how per poterlo fare, consentendo alle aziende della nostra regione di mettere sul mercato prodotti certificati".



"La seconda questione riguarda la liquidità - concludono -: le imprese che intendono riconvertirsi e avviare la produzione di dpi ne avranno bisogno e quindi sarebbe opportuno che, accanto alle risorse destinate a questo fine nel Decreto Cura, la Regione preparasse un bando dedicato".