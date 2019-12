"Cronica carenza di personale e posti letto. Ma per la Viale è sempre allarmismo"

La Spezia - "La cronica carenza di personale e posti letto nei nosocomi spezzini e’ argomento che torna periodicamente e inevitabilmente alla ribalta. Ma se la risposta della Giunta Toti e dell’Assessore Viale al nostro grido di allarme e’ sempre un’accusa sdegnata di fare allarmismo, quando sono i pazienti e i loro famigliari a segnalarlo sarebbe buona creanza farsene carico e agire perche’ il problema venga risolto, magari dopo essersi scusati per non averlo fatto prima. Cittadini convocati in Chirurgia al S. Andrea alle 7 del mattino e lasciati ad attendere il ricovero, per un intervento, fin oltre le 12, digiuni e in uno stato di tensione psicologica facilmente immaginabile. Inaccettabile! Abbiamo una visione della sanita’ ligure, e spezzina in particolare, ben diversa da quella idilliaca e paradisiaca del Presidente Toti e, purtroppo, la realta’ pare coincidere con la nostra. Se ne faccia una ragione, eviti slogan propagandistici a cui nessuno, a parte i suoi tifosi, crede piu’ e si rimbocchi le maniche, perche’ il rispetto verso i cittadini, specialmente quelli che soffrono, si dimostra con servizi che funzionano, e non a parole". Lo dichiara Francesco Battistini, Consigliere Regionale Italia in Comune/Linea Condivisa.