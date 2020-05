"Covid ci insegni ad andare al pronto soccorso solo per necessità"

La Spezia - E’ il momento che si riprogrammino e che riprendano le attività ambulatoriali.

La fase 2 rappresenta una fase delicata, di transizione, in cui conciliare la ripresa delle attività standard senza abbassare la guardia nei confronti del covid-19.

Oltra alla gestione ospedaliera, la vera sfida contro il virus si può vincere sul territorio, con terapie domiciliari precoci ed isolamento dei potenziali positivi asintomatici .

In questo senso si sta muovendo da tempo la nostra Provincia con i 9 gruppi strutturati di assistenza territoriale con il fondamentale supporto dei medici di medicina generale.

Ci sono, però, ben altre patologie che necessitano di diagnosi precoci e di follow up terapeutici in particolare sulle cronicità, malattie cardiovascolari, diabete, BPCO, neoplasie e problematiche della sfera psichiatrica riguardanti adulti e bambini.

Sempre con le dovute precauzioni e percorsi corretti, si devono riprogrammare le attività specialistiche, le attività chirurgiche di elezione, gli esami strumentali diagnostici come Risonanza magnetica e Tac.

Questo periodo covid ci deve insegnare a recarsi al pronto soccorso per reali necessità e soprattutto continuare a non affollare gli studi dei medici di medicina generale, ma recarsi dal proprio medico per effettivo bisogno tramite appuntamento".



Gianmarco Medusei

assessore alla sanità