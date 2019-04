"Costruiamo l'Europa del futuro" per lanciare il voto di maggio

La Spezia - Il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia, in collaborazione con le Rappresentanze in Italia della Commissione e del Parlamento europeo, organizza venerdì 5 aprile presso la Sala Consiliare della Provincia della Spezia a partire dalle ore 10.30 l’incontro "Costruiamo l'Europa del Futuro. Io #stavoltavoto…e tu?". L'iniziativa mira a sensibilizzare la cittadinanza sul significato concreto dell'essere cittadini europei, a renderli consapevoli di quale sia il ruolo del Parlamento europeo nel processo decisionale europeo e di quanto importante sia l'esercizio del diritto-dovere di voto e il contributo dei cittadini nel definire l'Europa del futuro. All'evento parteciperanno Barbara Forni, funzionaria dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e gli Europarlamentari della Circoscrizione Nord-Ovest, Brando Benifei, Tiziana Beghin e Oscar Lancini. L'evento si configurerà come un vero e proprio dialogo aperto tra la platea ed i relatori, in cui non solo saranno offerte informazioni sul funzionamento delle istituzioni europee e sul ruolo degli europarlamentari, ma anche sulle politiche dell'unione europea, approfondendo in particolar modo il tema del lavoro che rappresenta una delle grandi sfide che l'Europa dovrà affrontare nei prossimi anni. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con i sindacati confederali CGIL, CISL e UIL.