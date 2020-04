"Così rischiamo di portare il virus in ogni struttura"

La Spezia - ASL5 aveva detto che la Luna Blu, la struttura creata per dare un'autonomia e un futuro ai ragazzi autistici della nostra provincia, non avrebbe ospitato pazienti positivi al COVID19.

Tutte balle! La Luna Blu, la struttura moderna difronte al Don Gnocchi, quella che fino a poco fa funzionava anche come ristorante aperto al pubblico, da mercoledì ospiterà i primi pazienti con tampone positivo. Persone dimesse dall'ospedale ma non ancora guarite e che dunque non possono rientrare al loro domicilio perché potenzialmente molto contagiose.

Quale piano emergenziale abbia questa ASL, A.Li.Sa. e l'assessorato regionale alla Sanità a nessuno, ormai, è dato saperlo. Così facendo però si rischia di portare il virus in ogni struttura. Alla vigilia dall'apertura non resta altro che rivolgere ancora un appello al Sindaco della Spezia: non permetta che questa disorganizzazione sanitaria blocchi la nostra provincia, la sua città e metta a rischio i suoi concittadini.

Per favore.



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa