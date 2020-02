"Cosa intende fare il Comune per restituire la Casina rossa alla collettività?"

La Spezia - "Il parco del Colombaio rappresenta per il quartiere di Pegazzano, per i quartieri circostanti e per la città l’importante conquista di un polmone verde, passato tramite permuta di un’area del Demanio militare ad uso pubblico per la collettività". Mauro Ruffini, esponente del Partito democratico ed ex presidente della prima circoscrizione, interviene così nel dibattito relativo alla mancata assegnazione all'asta della struttura.



"Per anni - ricorda Ruffini - il parco del Colombaio è stata la meta scelta da tanti spezzini per attività ludico sportive, feste private per compleanni, festeggiamento del carnevale, feste danzanti ed altre attività grazie alla presenza di una struttura accogliente chiamata da tutti “Casina rossa”, oggi abbandonata dall’incuria totale e a possibili atti vandalici.

Il parco conteneva anche una zona attrezzata per la ricezione di animali che al momento della sua apertura aveva avuto eco sulle televisioni locali e regionali essendo una delle prime ad essere inaugurate e due campetti di calcetto, ora fatiscenti con le reti strappate e le porte divelte.



In una parte della città stretta dalle aree militari anche esse al limite della sopravvivenza, queste aree assumono grande importanza per la qualità del tempo libero e la stessa qualità della vita per anziani e bambini. Non rimane che chiedere a questa amministrazione cosa intenda fare per restituire la “Casina rossa” e l’intero parco alla collettività e quali atti amministrativi sono stati prodotti per sbloccare una situazione ormai da troppo tempo in stato di abbandono".