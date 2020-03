"Contro la violenza maschile sulle donne, saremo rivolta"

La Spezia - Sabato 7 marzo, a partire dalle 21, la serata "Indecorosa", organizzata da Crema & Cioccolato per sostenere Lotto Marzo di "Non Una di Meno" della Spezia. La notte prima del corteo cittadino dell'8 marzo (che, lo ricordiamo, avrà inizio alle 16), va in scena, presso i locali del bar di Piazza Mentana, una serata con cocktail e shot a prezzo scontato per le/i clienti che prenderanno parte al progetto fotografico "L'8 Marzo lotto perché..." . Soltanto alcuni semplici passaggi per partecipare al progetto fotografico: "Utilizza la cornice fucsia per scattare una foto (da sol* o con chi vuoi), indossa il panuelo fucsia simbolo di "Non Una di Meno", aggiungi un tuo pensiero sulla giornata dell'8 Marzo, pubblica la foto sulla tua storia Instagram e/o condividila come post su Facebook taggando @nonunadimenolaspezia e @cremaecioccolato_laspezia; i drink li pagherai solo 3 euro e il primo shot 50 centesimi!" - fanno sapere, entusiasti, gli organizzatori. "Divertiamoci insieme, nel consenso, nel rispetto, dei corpi, delle diversità e dei desideri. Lo spazio del locale sarà uno spazio safe per tutti, libero da pregiudizi e molestie. Contro la violenza maschile sulle donne, la violenza di genere e dei generi, saremo rivolta! Insieme siamo marea".