"Collasso Arsenale avrà gravi ricadute sulla città, mobilitiamoci"

La Spezia - "L'Arsenale e la storia della nostra città sono strettamente intrecciati. Drammatica è stata l' analisi svolta dal comandante logistico della Marina Militare, l'ammiraglio Eduardo Serra, davanti alla commissione difesa della Camera. Al 2024 è prevista una grande contrazione del personale (51% alla Spezia). Il collasso dell'Arsenale con gravi ricadute sulla città sarebbe così garantito secondo il Coordinamento provinciale di Articolo Uno che chiede un'attenzione particolare e attacca le amministrazioni: "Il sindacato da tempo denuncia il degrado e l'incertezza della situazione ma l'impegno del Comune e della Regione è stato nullo. Bisogna fare un salto di qualità nella mobilitazione di tutta la città".



Poi le proposte: "L' obiettivo, pur in una logica di riordino della difesa e della sua industria che noi auspichiamo, deve essere quello che ciò avvenga nell'ambito di un piano industriale serio della difesa e della Marina che parta anche dalla specificità dei singoli Arsenali, come riconosce lo stesso ammiraglio Serra. Per parte nostra come Articolo Uno su questi temi proponiamo perciò un incontro fra tutto il centrosinistra, in un confronto con i sindacati, per dare un contributo di analisi e di pressione sulle istituzioni che devono essere capaci di dire la loro sulle scelte che riguardano la città. Arsenale, mancate assunzioni in Fincantieri, Enel ecc La carne al fuoco alla Spezia è molta e ci sono le ragioni per un impegno unitario capace di proporre soluzioni e alternative serie ai problemi a fronte della colpevole inerzia del comune e della regione".