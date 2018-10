"Ci sono dei tratti di Via Prione decisamente danneggiati"

La Spezia - La pavimentazione della centralissima Via del Prione ogni tanto torna d'attualità. Perché nonostante la manutenzione sia di relativa recente realizzazione, il carugio drito è consumato da migliaia di scarpe (e non solo quelle) ogni giorno. Lo struscio di una strada cruciale che abbisogna di nuovi interventi, almeno secondo le consigliere pentastellate Donatella Del Turco e Jessica De Muro che hanno chiesto lumi attraverso un'interpellanza scritta cui sarà chiamato a rispondere l'assessore alla manutenzione Luca Piaggi nel prossimo consiglio comunale: "La strada presenta molti tratti ammalorati, insidiosi in alcuni punti soprattutto per le persone anziane e per chi in generale ha problemi di deambulazione. Per quanto sia stata più volte risanata nei tratti ammalorati il risultato non e certo ottimale e oggi ci troviamo con avvallamenti e tratti sconnessi. A quando un nuovo risanamento, si spera più funzionale e duraturo?",