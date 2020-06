"Ci chiediamo cosa accadrà alla scuola 'Genova' di Pitelli e nessuno risponde"

La Spezia - Cosa succederà alla scuola elementare "Genova"di Via Umberto Biancamano a Pitelli? Se lo chiedono i consiglieri comunali dell'opposizione Massimo Lombardi, Guido Melley e Roberto Centi dei gruppi "La Spezia Bene Comune Rifondazione comunista", "LeAli a Spezia". Proprio per conoscere le sorti dell'istituto nei giorni scorsi hanno chiesto la convocazione di una commissione consiliare ad ho al presidente Marco Frascatore.

I tre consiglieri d'opposizione, in una nota, spiegano la vicenda e chiedono l'audizione del sindaco Pier Luigi Peracchini, Roberto Peccenini dell'ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ufficio IV, ambito territoriale della Spezia, il dirigente scolastico ISA7, Tiziano Lucchini e l'assessore competente.

"Questa scuola - scrivono - rappresenta da sempre il cuore pulsante del paese e lo sguardo sul futuro dal momento che in essa si formano e crescono le nuove generazioni. Negli anni, l'offerta formativa si è ridotta ed gli alunni di Pitelli vivono attualmente l'esperienza della pluriclasse, che ha un importante valore aggiunto e meriterebbe di essere valorizzata anche per le innovazioni progettuali e didattiche che in essa possono avere luogo. Occorre una sinergia tra tutti gli enti per raggiungere l'obiettivo del rilancio della scuola, attraverso un'offerta didattica attrattiva ed un'importante progettualità, che sia ben supportata da sostegno logistico".

"Questa richiesta - concludono - fa seguito a un' interpellanza presentata sullo stesso argomento dai consiglieri cofirmatari della stessa Guido Melley e Roberto Centi, trasformata in interrogazione scritta per l'emergenza Covid che attende ancora risposta da parte dell'amministrazione".