"Chiuso e riaperto il centro trasfusionale di Sarzana. Lavoratori Asl 5 penalizzati"

La Spezia - "Nei giorni scorsi la direzione dell'Asl 5 aveva deciso di chiudere temporaneamente il servizio trasfusionale del San Bartolomeo a Sarzana per il trasferimento dei due infermieri ad altro servizio; tutto ciò dopo che in pieno lock down fu lanciato l'allarme per l'interruzione delle donazioni. Ma successivamente c'è stata una marcia indietro". E' quanto si legge in una nota di Francesca Castagna candidata Pd al Consiglio regionale che prosegue: "La cosa più sconcertante è l'improvvisazione che caratterizza le scelte della direzione dell'azienda sanitaria spezzina. Siamo di fronte a scelte manageriali sbagliatissime. Solo il coinvolgimento "attivo" del personale a tutti i livelli, può dare soluzioni più adeguate, anche in emergenza".

"Certo è che tutte le decisioni relative alle assunzioni del personale sono state rimandate per mesi e mesi - si legge ancora -. Perché? Viene il sospetto che la commissaria bloccasse tutto in attesa di sapere se sarebbe stata confermata o meno a fine luglio. Il tempo perso ha fatto sì che oggi si tentano giochi di prestigio e si chiede ai lavoratori, pochi e già provati dalla prima ondata, il dono dell'ubiquità".