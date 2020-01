"Centrale Enel, vogliamo sapere in anticipo cosa dirà Peracchini al Mise"

C'è la data per l'incontro a Roma in Via Molise: istituzioni, sindacati e azienda sono convocati. "La trasparenza e il coinvolgimento sono due aspetti troppo importanti per arrivare a definire il futuro di una parte strategica della città".

La Spezia - Il Ministero dello Sviluppo Economico ha convocato le istituzioni, Enel e le organizzazioni sindacali per discutere del futuro della centrale di Vallegrande. La data è fissata per il prossimo 27 gennaio per un primo importante passaggio attraverso il quale si decideranno le prospettive economiche per l’area dove oggi insiste la centrale termoelettrica "Eugenio Montale". "È il passaggio che abbiamo sempre richiesto - spiega la consigliera Pd Dina Nobili -, spostare a livello più alto la discussione. Mi sembra che il percorso sia quello corretto. Ora, chiedo al sindaco di anticipare il contenuto di quanto andrà a dire a nome della città in quella riunione e subito dopo di comunicare il contenuto della discussione. La trasparenza e il coinvolgimento sono due aspetti troppo importanti per arrivare a definire il futuro di una parte strategica della città".