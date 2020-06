"Caso Giulio Regeni, sbagliata la ripresa delle relazione economiche con l’Egitto"

La Spezia - "Personalmente sono vicino allo sconforto della famiglia, con la quale il ministro Di Maio solo pochi mesi fa, si era impegnato per il Governo a non chiudere alcun accordo con le autorità egiziane se non vi fossero prima stati sostanziali sviluppi sulla morte del giovane ricercatore italiano. C’era una linea discussa, un impegno preciso, doveva essere mantenuto con fermezza senza alcun ripensamento.

Questo accordo comporterà inevitabilmente un abbassamento della tensione da parte delle autorità egiziane che dovrebbero svolgere le indagini sulla tragica morte di Giulio Regeni, ad oggi ancora senza colpevoli. La scelta di interrompere le relazioni economiche con l’Egitto aveva proprio la finalità di mantenere alta l’attenzione sul caso e avere giustizia sul povero ricercatore torturato e ucciso nel 2016. Ha prevalso l’interesse economico, c’era da aspettarselo, in discussione però non solo la richiesta di verità e la memoria di Giulio Regeni da rispettare, ma anche il valore dei diritti e la credibilità delle Istituzioni italiane.

L’Italia chiude un accordo con le autorità egiziane per una fornitura di armamenti ad un paese che non garantisce la libertà di dissenso e dispone di carcerazioni arbitrarie in chiara violazione dei diritti umani.

Una decisione che non condivido, non solo perché si legittima l’idea che la morte di Giulio Regeni appartenga al passato, ma anche per il sistema di valori su cui si fonda la Repubblica, che questa scelta mette in forte discussione.



Luca Liguori

ex consigliere comunale del Partito democratico