"Caro Toti, le spiagge sono importanti, ma la sanità lo è molto di più"

La Spezia - La Regione Liguria ha deciso di commissariare le cinque Asl più il San Martino. L' ordinanza da pieni poteri ad Alisa diretta da Walter Locatelli, non un semplice coordinamento come è avvenuto sino ad oggi, con risultati, peraltro, disastrosi. Questa scelta dimostra che come in molti diciamo da tempo ci sono cose che non vanno nelle singole Asl. " Tutto è andato bene" come sostengono i rappresentanti della regione si dimostra, alla luce dei fatti, pura propaganda e sprechi (come la costosa scelta della Nave). Non separazione del Covid- 19 in strutture autonome rispetto alle altre funzioni ospedaliere, difficoltà e assenza degli interventi sul territorio, tamponi non sufficienti e andati smarriti, Rsa lasciate sole, questa è la realtà della Liguria che è ancora in testa ai contagi.

Anche per la fase 2 non serve a niente dare più potere a Locatelli, che in parte aveva già, ma serve prioritariamente cambiare gli obiettivi della politica sanitaria regionale.Toti non parla mai di programmazione sanitaria, questo dovrebbe essere il suo mestiere.

Il governo, su proposta del ministro della salute Roberto Speranza, che fa il suo mestiere a differenza del nostro presidente investe tre miliardi di euro per finanziare ospedali Covid-19 dedicati e per potenziare la medicina del territorio, grande assente nelle scelte regionali e delle ASL. La giunta dovrebbe agganciarsi a questa politica del governo e non utilizzare l' istituzione solo per farsi propaganda e sempre in polemica con l' esecutivo Conte.

Se deciderà tutto Locatelli saremo messi male, infatti il biologo leghista viene da quella sanità lombarda che ha fatto flop e tanti danni all' appuntamento con il coronavirus, proprio per drammatiche carenze della sanità , privatizzata per fare affari, vedi Formigoni e C., svuotando il territorio e la prevenzione.

Giovanni Toti: le spiagge sono importanti, tutti vogliamo tornarci appena possibile e in sicurezza, ma la sanità che ci cura e ci salva la vita lo è molto di più.



