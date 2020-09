"Caro Toti, la salute prima del profitto. Ma forse non era tutto sotto controllo”

La Spezia - "La scelta affrettata e demagogica di voler primeggiare in Italia nelle riaperture, fatta nella prima parte dell'estate dal Governatore Toti, sta dando pessimi frutti in Liguria e soprattutto nella nostra città". Lo scrive in una nota Massimo Lombardi consigliere comunale di Spezia Bene Comune Rifondazione Comunista che prosegue: "Quei provvedimenti hanno permesso condotte negligenti, assembramenti nelle spiagge, nelle piazze, nelle vie, nei locali pubblici e di fatto hanno sdoganato come lecita la mancata adozione della mascherina , unitamente al mancato rispetto del distanziamento sociale. Tutto questo accade mentre gli operai erano e sono costretti ad ammassarsi sugli autobus per andare in fabbrica, mentre i turisti sono schiacciati nelle carrozze dei treni, divenuti veri e propri "carri bestiame", mentre la politica di Toti consiste in slogan e rassicurazioni fuorvianti, poste in essere solo per ingraziarsi consensi elettorali".



"Per chi ci governa la salute è ridotta a merce - prosegue -, mentre i lavoratori della sanità sono sempre piu' sfruttati, bistrattati nei loro diritti ed annichiliti, ed il sistema sanitario pubblico distrutto, con i i dirigenti incapaci premiati e chi è stato ed è in prima linea non viene degnato neppure della minima riconoscenza. Altro che due pesi e due misure. Il disinteresse per la stabilizzazione dei 158 Oss che meritano il contratto, a maggior ragione per tutto quello che hanno dato e fatto per i nostri cittadini, è lo specchio più fedele del fallimento di questa gestione. Nella giornata di sabato è stata emanata una nuova ordinanza da parte del Sindaco della Spezia per l'uso delle mascherine h24 sia all'aperto che nei locali chiusi alla luce dell'aumento dei contagi e dei relativi ricoveri presso il nosocomio spezzino".

"Ma come - incalza Lombardi -, presidente Toti, non era tutto sotto controllo? E' evidente come la responsabilità di ciò che si verifica è da attribuirsi a scelte politiche inqualificabili ed incommentabili, che per meri motivi elettorali hanno non hanno ricompreso necessarie misure per la salvaguardia dei cittadini spezzini potevano e dovevano essere adottate. Non può continuare questo farsesco balletto in cui, senza spiegarne i motivi, vengono prima accusate comunità straniere, per poi puntare il dito contro eventi sportivi, poi accusando ancora esercenti di bar e locali, in un rimpallo di responsabilità inaccettabili: tutto ciò va rispedito al mittente".

"Al contempo il mondo della scuola, motore della comunità ed immagine del nostro futuro, vive con molte (legittime) domande e nessuna risposta, con alunni, genitori, insegnanti e personale scolastico mandati allo sbaraglio dalla cieca incompetenza di chi non conosce né sa gestire le vere priorità - si legge ancora nella nota -. La logica del profitto come unica linea guida, la pavidità cialtrona, l'essere sempre proni al partito trasversale degli affari, il ricatto occupazionale usato come bastone e carota sono oggi la cifra di chi ci governa".



"Concludendo ritengo che questi provvedimenti tardivi di fatto già disapplicati, e forse mai applicati veramente, denotino l'assenza di una visione reale e concreta della vita della comunità, da parte di una classe politica che dovrebbe occuparsi anzitutto e prioritariamente della salvaguardia della salute degli spezzini - scrive -. E' venuto il momento di dire basta a questa politica politicista, paludata di autoreferenzialità e soprattutto dare una prospettiva vera, ponendo al centro dell'agire politico la salvaguardia della salute e dei diritti , non le poltrone".