"Caro Ponzanelli dovresti dirci tu cosa sta succedendo a Saliceti"

La Spezia - "No Ponzanelli, non si può leggere certe cose! Andrebbero bene se lei arrivasse oggi da una missione orbitale con il comandante Parmitano. Ma lei è Vice Presidente della Provincia! E’lei che dovrebbe dire a noi cosa sta succedendo in un impianto autorizzato dalla Provincia! In più dalla cronaca mi pare di avere capito che gran parte dei rifiuti sanitari siano arrivati da un Comune in cui il suo partito esprime il Vice Sindaco (dimissionario? Rinominato?) e il Sindaco è fortemente sostenuto dal Presidente del suo movimento. No Ponzanelli, glielo chiedo io notizie di cosa sta succedendo a Saliceti? Prima di scomodare la Sisti scomodi Fabiani e chieda conto dell’accaduto. Dimenticavo la Provincia di cui lei sarebbe Vice Presidente ha già provveduto a mandare la Polizia. Pazienza che non sappia nemmeno cosa sta facendo l’Ente che dirige (colgo l’occasione per ringraziare gli uffici che si sono messi in moto con celerità) ma almeno i giornali potrebbe leggerlo prima di gridare alla luna.

È facile fare opposizione e urlare contro tutti ma lei è al Governo della Provincia e se non fosse stato per gli uffici, lo ribadisco, e fosse dipeso dai suoi riflessi oggi noi non sapremmo nulla.

Quindi la invito a relazionarci su quanto accaduto!"



Consigliere Provinciale PD

Dina Nobili