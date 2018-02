"Caro Guerri, Pegazzano non è un ghetto"

La Spezia - Per noi, gente di Pegazzano lo stupore non finisce mai. Alcuni giorni fa la notizia della possibile vendita del Colombaio da parte dell’amministrazione comunale. Ieri il volantino di Guerri: “Siamo contro la vendita del Colombaio". Vendere il Colombaio è come togliere l’identità ad un quartiere che fa di questa struttura, insieme alle piazzette di Via Baracchini e l’area verde del Cantiere, il proprio vanto. Leggendo il titolo del volantino viene da immaginare che finalmente il buon senso abbia prevalso.



Ma non è così. Nel volantino dopo aver asserito di avere manifestato al sindaco, quello che fa parte della propria coalizione, forte dissenso per la scelta fatta si dice “che Pegazzano ha bisogno di uscire dal ghetto” e di “interventi per la sicurezza e la vivibilità”, visto come si è ridotto in questi ultimi anni. Abbiamo capito bene a quale ghetto inesistente si riferisce: la cittadella di Don Palei, e abbiamo capito perfettamente con chi sta oggi Guerri.



Mauro Ruffini

Ex Presidente I Circoscrizione