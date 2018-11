"Cara Ponzanelli, voler distruggere l’Europa per tornare ai sovranismi significa guardare verso il peggior passato"

La Spezia - "All’indomani delle celebrazioni del 4 novembre è giusto dire che siamo perfettamente d’accordo colsSindaco Ponzanelli quando afferma che questa ricorrenza è “una lezione che va meditata oltre ogni retorica”. Ci chiediamo però se siano d’accordo con lei e cosa abbiano davvero capito del 4 novembre, le forze politiche che la sostengono nel governo della Città". Così Francesco Battistini di liberaMente Liguria, Lorenzo Forcieri di AvantInsieme La Spezia,

Paolo Mione di Sarzana per Sarzana e Andrea Fantini di Ortonovo in Movimento che aggiungono: "Questa è una data significativa per il nostro Paese e in generale per il destino d’Europa. Ma per diventare importante bisogna che insegni davvero qualcosa. La Grande Guerra del 1915-1918 fu una tragedia che mise in ginocchio tutto il continente europeo.

Fame, miseria, malattia, odio e oltre 17 milioni di morti e 20 milioni tra feriti e mutilati. Nazioni vicine che combattevano e sacrificavano vite umane per strapparsi pezzi di terra a vicenda".



"Ma quel conflitto - continuano gli esponenti politici - non insegnò molto e circa 20 anni più tardi riemerse la crisi dei confini e l’aspirazione di imporre la supremazia di un popolo, sugli altri, con la violenza. Ancora una volta la conquista dello spazio vitale tornò ad essere una priorità e allora furono eccidi, torture, bombe, miseria e morte. Ci vollero, considerando soltanto l’Europa, altri 40 milioni di vittime tra civili e militari per far capire a un continente intero che si sarebbe dovuto cambiare strada. Quella strada si chiamava, e si chiama, Europa. Questa è la grande lezione che deve darci il 4 novembre e che deve ripeterci il 25 aprile. Nella storia del nostro continente non è mai esistito un periodo di pace così lungo come quello che stiamo vivendo: oltre 70 anni senza che Italia, Francia, Inghilterra, Austria e Germania cadessero nella trappola della guerra".



Poi l'attacco: "La parte politica più consistente che era in piazza a Sarzana col sindaco Ponzanelli e che con lei governa la città, oltre che il Paese, sta dimostrando di non aver imparato nulla dal 4 novembre. Voler distruggere l’Europa per tornare ai sovranismi dei singoli confini significa guardare verso il peggior passato. Quello fatto di confini, di frontiere e di spazi in cui i popoli sono stati rinchiusi fino al punto di pretendere di allargarli, strappandoli ad altri. Se il 4 novembre deve essere una lezione priva di retorica allora dobbiamo guardare a quei morti e alla miseria della guerra.

Dicendo chiaramente che non si può prescindere dall’Europa, come unico strumento di pace, progresso, benessere e crescita civile e sociale".