"Caccia, Mai non si è assunto responsabilità"

Intervento di Juri Michelucci, vicecapogruppo Pd in Regione Liguria.

La Spezia - L'assessore Mai non ha capito o ha fatto finta di non capire ciò che ho detto sull'Ambito territoriale di caccia della Spezia. Prima di tutto ho fatto riferimento alla caccia di selezione per ricordare che se agricoltori o altre persone hanno dei problemi, l'Ambito è in grado di intervenire. Per quanto riguarda, invece, il cuore della discussione, sgomberiamo subito il campo da ogni equivoco: se l'assessore Mai avesse varato un provvedimento per il prolungamento della caccia l'Ambito avrebbe dovuto adeguarsi. Ma lui questo provvedimento non l'ha fatto, ha soltanto dato facoltà agli Ambiti di prolungare la stagione venatoria, in modo da non assumersene la responsabilità. E così la domanda nasce spontanea: assessore, come “mai” non lo fai, questo provvedimento?



