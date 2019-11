"Buone notizie per la Pontremolese, ma per finire i lavori tutti dovrebbero contribuire"

La Spezia - Alla biennale della logistica Bilog organizzata dalla Autortà Portuale del Mar Ligure Orientale, tenutasi alla Spezia a metà ottobre, la rappresentante dell’Unione Europea Iveta Radicova, coordinatrice del corridoio del Mediterraneo che unisce l’Europa da est a ovest, ha garantito per il 2021 nuovi finanziamenti per la ferrovia Pontremolese. In questi giorni in commissione ambiente alla Camera dei Deputati il ministro dei trasporti Paola De Micheli ha messo agli atti un documento dove viene confermato l’impegno del Governo per la realizzazione a lotti funzionali del raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese.



Le ultime risorse per la Pontremolese sono state assegnate nel dicembre del 2017 grazie all’impegno dell’Onorevole Andrea Orlando, che in qualità di Ministro, fece approvare un emendamento che assegnava alla linea 235 milioni da utilizzare per il raddoppio dei binari nella tratta Parma-Vicofertile. Sono ancora disponibili inoltre ulteriori 50 milioni, stanziati dal secondo Governo Prodi da allocare sia per miglioramenti tecnologici sull’intera linea che per un migliore

allaccio alla stazione di Parma.



Entrambi questi due interventi hanno già approvato sia la progettazione esecutiva che l’iter procedurale/autorizzativo. Pertanto sarebbe necessario procedere a bandire le gare il prima possibile per far partire questi lavori entro il 2020.

Attualmente la ferrovia Pontremolese Parma-Vezzano di 112 chilometri è a doppio binario per 55, circa la metà dell’intera linea. Restano da progettare e finanziare le tratte Vicofertile-Osteriazza (Fornovo) di 18 km, Berceto-Pontremoli (nuova galleria di valico) di 21 km e la Pontremoli-Chiesaccia (Villafranca) di 15,5 km.



Preso atto che non è realistico pensare che in un tempo ravvicinato siano stanziati circa 2300 milioni per raddoppiare l’intera linea, di cui la metà necessari per la sola nuova galleria di valico. Sarebbe opportuno procedere a reperire ulteriori denari per finanziare sia la progettazione esecutiva che la realizzazione della tratta Pontremoli-Chiesaccia, che

ha un costo stimato dei lavori di circa 480 milioni In questo modo avremmo il doppio binario da Vezzano fino a Borgo Val di Taro per oltre 50 chilometri consecutivi.



Credo che sarebbe auspicabile fare squadra con tutti i soggetti interessati, le forze politiche, le istituzioni con le Regioni (la Liguria purtroppo ha pensato solo al terzo valico) le Province, i Comuni, l’Autorità Portuale, gli operatori economici del porto della Spezia, che potrebbe facilmente aumentare il trasporto su ferro dall’attuale 30% ad oltre il 50%, e anche le attività turistiche di tutti i territori attraversati. In questi tempi, dove finalmente e giustamente si da molto importanza alla difesa dell’ambiente, ricordo che un solo treno merci toglie dalla strada oltre 30 camion con tutto quello che ne consegue di miglioramento sia in termini ambientali che per la viabilità.



Giorgio Casabianca

Partito Democratico La Spezia