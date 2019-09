"Bisogna fare ogni sforzo perché nessuno dei 155 Oss resti a casa"

La Spezia - "La situazione del concorso per Operatori Socio Sanitari in ASL 5 continua a non essere chiara.

Le dichiarazioni delle scorse ore di CGIL CISL e UIL da una parte e FIALS dall'altra necessitano alcuni chiarimenti. Per questo abbiamo richiesto all’Assessore Regionale Sonia Viale un incontro urgente affinché sia fatta chiarezza sui punti concordati, con particolare attenzione alla continuita’ occupazionale degli attuali lavoratori che svolgono l’attivita’ di OSS in ASL 5.

Siamo convinti si debba fare ogni sforzo possibile e immaginabile per far sì che nessuno di quei 155 lavoratori, oggi in servizio presso ASL5 tramite l'appalto con Coopservice, possa rimanere a casa". Lo dichiara Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune.



Intanto il Movimento per la tutela degli Oss di Coopservice chiede "unità di tutte le sigle sindacali e di tutti i lavoratori a perseguimento di un unico scopo, Unità di tutte le sigle sindacali e di tutti i lavoratori a perseguimento di un unico scopo, prendiamo le distanze da ogni diatriba o passati diverbi e si vada verso una univoca direzione (vista la delicata situazione) avendo i soliti interlocutori, le stesse risposte e i soliti tavoli tecnici, a tutela di tutti i lavoratori. Per questo chiediamo che venga indetta un'assemblea generale urgente, da parte di tutte le sigle sindacali.. Per questo chiediamo che venga indetta un'assemblea generale urgente, da parte di tutte le sigle sindacali".