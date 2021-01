"Bidoni stracolmi al Favaro, servono svuotamenti più tempestivi"

La Spezia - "Negli ultimi tempi numerosi sono stati i casi in cui i cittadini, residenti nel quartiere del Favaro, hanno trovano i bidoni intelligenti colmi di rifiuti, ed è stato per loro impossibile conferire la frazione attraverso il servizio introdotto. Stessa situazione viene segnalata ormai da più di un mese per il vetro, essendo le campane ormai dai tempo colme di rifiuti. Ciò ha spinto e spinge tutt’oggi a indecorose pratiche di abbandono di sacchetti intorno ai bidoni ed alle campane. Tali condizioni possono benissimo presentarsi anche in altre periferie e zone della città". Lo rileva il consigliere comunale Marco Raffaelli (Pd), che ha presentato un'interpellanza in cui chiede a sindaco e amministrazione di "intervenire immediatamente al fine di svuotare le campane del vetro, per permettere così il corretto conferimento ai cittadini" e "prevedere un sistema di intervento più tempestivo e celere di quello esistente, per lo svuotamento dei bidoni intelligenti, in modo da consentire ai cittadini di poter conferire correttamente i rifiuti".