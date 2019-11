"Biagi e Ceragioli in maggioranza dicono una cosa e poi ne fanno un'altra"

La Spezia - "Prendo atto della presa di posizione degli amici Andrea Biagi e Enzo Ceragioli che è contrastante col percorso concordato mercoledì sera in maggioranza, al quale erano entrambi presenti! Cosa facciamo a fare le riunioni di maggioranza se poi c’è chi disconosce pubblicamente quanto concordato? Mi sembra una strada poco corretta e molto accidentata". Lo dichiara Fabio Cenerini capogruppo di Forza Italia in maggioranza in consiglio comunale alla Spezia in risposta ai colleghi Biagi e Ceragioli sul tema di Piazza Cavour (clicca qui)



"Vorrei anche chiarire ai due colleghi che intanto a fronte di ipotetici parcheggi da trovare - prosegue Cenerini -, nel progetto approvato verranno tolti tutti quelli centrali e mentre il bando prevedeva una piazza chiusa anche per l’igiene, non facendo i parcheggi non verrà chiusa per lasciar parcheggiare le auto dove al mattino si vendono prodotti freschi.... bello schifo! I percorsi se si fanno si fanno per ascoltare e non per fare l’esatto contrario di quello che chiedono cittadini e commercianti! Le prossime generazioni non ci perdonerebbero di aver fatto l’ennesima cosa inutile, proseguendo il solco delle opere realizzate dalla sinistra! Meglio rallentare, pensare, fare meno cose ma farle bene".