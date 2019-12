"Bene società in house per Oss, ma non cantiamo vittoria"

La Spezia - Apprendiamo con grande soddisfazione la scelta del consiglio regionale di approvare l'istituzione di una società pubblica in house per salvare il lavoro di 158 Operatori Socio Sanitari dell'Asl 5 spezzina.

La giunta Toti e i consiglieri liguri hanno infatti dato ragione alle richieste che venivano dai banchi dell'opposizione per tutelare senza se e senza ma tutti i posti di lavoro che a Spezia erano fortemente a rischio. Ma non c'è ancora da cantare completamente vittoria.

Rifondazione ha manifestato in questi mesi la piena solidarietà alla lotta gli Oss spezzini scendendo in piazza al loro fianco e alle organizzazioni sindacali per chiedere una sanità che sia degna di questo nome, sia dal punto di vista dei servizi che della tutela del personale che vi opera.

Nonostante questa buona notizia, infatti, la situazione in provincia resta delle peggiori.

Toti e Peracchini dovranno rendere conto alla popolazione su questi anni di pessima gestione della sanità locale, evitando giravolte di parole buone solo per il proprio tornaconto politico e smettendo di prendere in giro gli spezzini giocando sulla loro salute.



Rifondazione Comunista, federazione La Spezia