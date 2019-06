"Bene l'introduzione di nuove isole zonali"

La Spezia - La lista civica “Per la Nostra Città con Giulio Guerri” in una nota esprime soddisfazione per la prosecuzione del programma di riorganizzazione del servizio di raccolta differenziata, con l'introduzione dei cassonetti rionali differenziati al posto del porta a porta in tre ulteriori zone della città (i Colli e i quartieri Umbertino e Porta Rocca).

“Sostituire progressivamente con i cassonetti intelligenti - si legge in una nota - il sistema porta a porta (per eliminare e dare modo alle persone di liberarsi dei rifiuti in base alle proprie esigenze e senza creare ingombri di sacchetti e mastelli lungo strade e marciapiedi, con quello che ne consegue in termini di igiene e decoro urbano) è un obiettivo per il quale ci siamo fortemente battuti fin nella passata consiliatura con il nostro rappresentante in Consiglio Comunale Giulio Guerri, che a sostegno di questa richiesta aveva raccolto oltre semila firme fra i cittadini spezzini. E' un fatto estremamente positivo per la città vedere che la nuova amministrazione sta procedendo come promesso nell'attuazione di un altro importante impegno che avevamo presentato nel nostro programma e che costituisce uno dei punti strategici dell'accordo amministrativo stretto con Peracchini e con le altre forze della coalizione”.