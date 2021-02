"Bene l'assunzione di tecnici in Asl, ma sul personale c'è ancora tanto da fare"

La Spezia - "Abbiamo appreso che verranno assunti in Asl otto tecnici di radiologia medica attraverso una mobilità con concorso, che si sta svolgendo proprio questa mattina. Una buona notizia, un tema del quale ci eravamo più di una volta interessati anche presentando una mozione urgente in consiglio comunale, mozione purtroppo bocciata dalla maggioranza Peracchini. Siamo contente di aver sostenuto questa battaglia, ancora molto c'è da fare sulle assunzioni di personale nella nostra Asl e come Italia Viva continueremo a tenere alta l'attenzione sui temi della sanità, mai come oggi priorità assoluta di chi amministra gli enti". Lo affermano in una nota Dina Nobili e Federica Pecunia, consigliere comunali di Italia viva.