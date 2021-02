"Bene approvazione proroga contratti lavoratori struttura emergenziale per il crollo del ponte Morandi"

La Spezia - “L’'approvazione in Commissione Affari costituzionali e Bilancio della Camera dell’emendamento al dl Milleproroghe che proroga, fino al termine dell’emergenza, i contratti dei lavoratori lavoratori precari coinvolti da Comune, Regione e Camera di Commercio dopo il tragico crollo del Ponte Morandi rappresenta una vittoria per tutta la Liguria”. Dichiarano in una nota i deputati di Cambiamo! firmatari dell’emendamento approvato, Manuela Gagliardi, Stefano Benigni, Claudio Pedrazzini, Alessandro Sorte e Giorgio Sili. “L’emendamento e’ stato fortemente voluto dal presidente Giovanni Toti ma e’ stato sostenuto in maniera unitaria anche dagli altri deputati liguri presenti in commissione, Lorenzo Viviani e Edoardo Rixi della Lega e Luca Pastorino di Leu che ringraziamo. Il territorio e la difesa del lavoro sono temi fondamentali per tutti”, concludono