"Basta con lo scempio del centro storico, intervenga la Soprintendenza”

"Interventi non migliorativi"

La Spezia - “Lo scempio degli inserti di asfalto nel centro storico va fermato. Un assurdo ed inguardabile patchwork che danneggia il decoro e l’immagine della città. Chiederemo l’intervento della Soprintendenza.” Così Guido Melley e Roberto Centi, LeAli a Spezia/Lista Sansa, che continuano: “Basta con queste brutture volute dal Sindaco Peracchini e dall’assessore Piaggi. Gli interventi di riqualificazione urbana devono essere migliorativi rispetto al passato e rispettare il buon gusto estetico ed il contesto architettonico e storico. La pavimentazione ed i marciapiedi di Via Prione, Via Manzoni e delle altre zone del centro devono essere realizzati nella pietra tipica delle città liguri. I cittadini, i commercianti, gli esercenti sono attoniti: che immagine del centro storico della nostra città offriamo ai turisti ed agli spezzini? Il Comune interrompa subito queste orripilanti gettate di asfalto senza alcuna giustificazione e si occupi, se è in grado, di operare una riqualificazione consona alla bellezza della nostra città. Da parte nostra raccoglieremo tutta la documentazione di questa operazione e la inoltreremo alla Soprintendenza responsabile.”