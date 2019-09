"Basta con annunci epocali di chi passa a 'Italia Viva'. Il Pd riparte"

La Spezia - "Ma quanti annunci “epocali” dovremo sopportare prima che tutti quelli che hanno deciso di passare a Italia Viva lo abbiano fatto? Si rasenta il ridicolo. Non è che fare un comunicato al giorno diventano tanti quelli che oggettivamente, per fortuna, sono pochi. Se lo fanno come strategia è una strategia veramente patetica". Lo scrive l'esponente del Partito democratico Davide Natale in una nota che prosegue: "Quando ho aperto la riunione dei coordinatori di circolo ho invitato tutti a non prestarsi ad alimentare le polemiche e di parlare solo di come pensiamo di risolvere i problemi dei cittadini. Infatti fino ad ora nemmeno una parola scomposta, ma difronte a questo puerile comportamento non si può tacere. La responsabilità deve essere da tutte le parti. Non ci sto a vedere trattata in questo modo la mia comunità. Sì, la mia comunità ancora prima che il mio partito".

"Chi vuole seguire il progetto di Renzi lo faccia - prosegue - ma porti il massimo rispetto a quella casa che li ha ospitati e che in alcuni casi, molti a dire il vero, li ha eletti o, nel passato, li ha fatti eleggere o in alcuni casi gli ha fatto avere importanti incarichi. Ogni divisione porta con sé problemi. Sta a tutti noi limitarne gli effetti".

"Il Pd sta preparando la grande mobilitazione del prossimo week-end - scrive-. Nei giorni dal 3al 6 ottobre saremo nelle piazze per confrontarci con i cittadini. L’obiettivo è di aprire il nostro partito a nuove idee e a nuove energie. Inoltre ci sarà il Stefano Vaccari, membro della segreteria nazionale, a Sarzana il giorno 4 alle ore 21 e iniziative in tutto il territorio provinciale! Già da ora ci sono tanti simpatizzanti che vogliono iscriversi. Un buon segnale.

Questa è la politica del nuovo Pd".

"Apertura e ancora apertura - conclude -. Sostegno alle amministrazioni, dialogo con il mondo delle associazioni e con le parti sociali e radicamento in tutti i quartieri per la costruzione collettiva di una nuova piattaforma programmatica partendo dalle tematiche ambientali, della formazione e del lavoro".