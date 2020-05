"Bando extraregionale Asl5: scaricabarile o errore?"

La Spezia - La vicenda delle assunzioni extra regionali di oss e infermieri in Asl5 sta diventando un caso.

ASL5 sostiene sia una scelta di Regione Liguria e l’Amministrazione Toti, da cui comunque ASL5 dipende, prova a scaricare la responsabilita sulla cenerentola delle ASL liguri dicendo che se e’ pur vero che sono state autorizzate assunzioni in mobilita’ extra regionale cio’ deve avvenire solo nel caso in cui non sia possibile procedere con assunzioni intra regionale.

Il passaggio sembra quindi obbligato, considerata la posizione, almeno formale, della Giunta Toti: si estendano i termini del bando agli operatori residenti in Regione Liguria assegnando, agli stessi la precedenza per la copertura dei posti disponibili.

In tutto questo, e considerata l’emergenza tutt’ora presente e l’evidente necessita’ di personale sanitario, riteniamo che la stabilizzazione degli OSS ancora in appalto esterno sia un passaggio dovuto oltre che, operativamente, lungimirante.



Francesco Battistini

Consigliere regionale

Italia in comune/Linea Condivisa