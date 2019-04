"Baldino si è autoestromesso, tra suoi difensori ex candidati sinistra e Cinque stelle"

La Spezia - "Abbiamo visto il comunicato

con i nomi di coloro che sarebbero a sostegno dell'avvenuto passaggio di Baldino Caratozzolo all'opposizione. Rileviamo che fra questi nuovi soggetti che vogliono rimettere in discussione il risultato delle elezioni e la stessa scelta che ha consentito a Baldino Caratozzolo di entrare in Consiglio Comunale da non eletto, fra tante persone da noi mai viste né sentite e che nel comunicato si qualificano attivisti/sostenitori (ma di cosa?) figurano persone che durante le elezioni sui social si esprimevano contro di noi e addirittura alcune persone che alle elezioni comunali del 2017 erano candidate in altre liste (Speziabenecomune, la lista di Loriano Isolabella e il Movimento 5Stelle) e che sicuramente non possono essere considerati esponenti e neppure elettori delle nostre liste civiche Per la Nostra Città con Giulio Guerri e Un Rinascimento per La Spezia". Lo si legge in una nota diffusa dal coordinamento della lista 'Per la nostra città con Giulio Guerri', che prosegue: "Ricordiamo che la stragrande maggioranza delle persone che hanno ufficialmente costituito le suddette liste civiche si sono già chiaramente espresse contro la scelta di Baldino Caratozzolo di passare all'opposizione, scelta sua personale con la quale si è messo fuori dal nostro gruppo".