"Asl5: trecento tra Oss e ausiliari rischiano di perdere il lavoro"

Michelucci (Pd) e Battistini (Rete a sinistra - Liberamente Liguria) lanciano l'allarme.

La Spezia - “Un tavolo tra Asl 5 e sindacati per salvaguardare l’occupazione di Oss e ausiliari delle cooperative, che rischiano di non tornare al lavoro dopo il concorso promosso dalla Regione”. A chiederlo sono il vicecapogruppo del Pd ligure Juri Michelucci e il vicecapogruppo di Rete a Sinistra – Liberamente Liguria Francesco Battistini, a margine della Commissione Salute di questo pomeriggio. “In occasione delle audizioni di sindacati e vertici sanitari – spiegano i due consiglieri regionali – è emerso che il fabbisogno di Operatori socio sanitari in Liguria è molto più alto di quanto previsto dalla Giunta ligure. Ma se questo riguarda tutta la Regione, per l’Asl 5 si profila un altro grave problema: il destino degli Oss e degli ausiliari che già operano sul territorio, ma che non sono dipendenti diretti dell’Azienda sanitaria spezzina. Ciò a seguito dell’esternalizzazione del servizio avviata all’inizio degli anni Duemila dalla Giunta di centrodestra guidata da Biasotti.

Secondo i sindacati sono circa 300 le persone che rischiano di perdere il lavoro. Pertanto abbiamo raccolto l’appello delle parti sociali e abbiamo chiesto all’assessore Viale di convocare un tavolo con l’Azienda e i rappresentanti dei lavoratori, affinché si costruisca un percorso sicuro per l’internalizzazione del personale. Bene la disponibilità dell’assessore. Martedì prossimo presenteremo un ordine del giorno, che auspichiamo venga votato all’unanimità”.