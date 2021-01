"Asl 5 ultima per le vaccinazioni in Liguria"

La Spezia - "In Liguria sono state consegnate 49.460 dosi di vaccino anti Covid 19. Quelle somministrate sono poco più di 37mila. Di questi pazienti solo 156 ha completato il ciclo, con 2 iniezioni. Tutti al San Martino di Genova. Il dato che ci allarma è che Asl5 si classifica in ultima posizione anche nella campagna vaccinale". E' quanto si legge in una nota dell'ex consigliere regionale Battistini a firma anche dei consiglieri di opposizione alla Spezia e Sarzana Lorenzo Forcieri e Massimo Balfino, Paolo Mione e Fioretta Mazzanti che proseguono: "Ad oggi alla Spezia sono state vaccinate 4.030 persone contro, raffrontando i dati sempre in base a bacini d'utenza equivalenti, le 4.716 dosi somministrate in Asl 1 Imperiese e ben 6.486 vaccini eseguiti in Asl 2 Savonese.

Anche il tasso di incremento è deprimente. Il numero di iniezioni programmate per oggi in ASL5 classificano l'azienda sanitaria spezzina sempre all'ultimo posto: 66 dosi previste oggi contro le 328 di ASL1 e le 240 di Asl2".

"È lecito, dunque, chiedersi - concludono -: è la Regione Liguria che non considera gli spezzini e rispetto agli altri territori ha inviato meno dosi? Oppure è l'organizzazione interna di Asl 5 che non funziona e deve essere rivista? Domande alle quali sarebbe il caso dare urgentemente delle risposte ma non tanto a chiacchiere quanto nei fatti. È necessario aumentare il ritmo e recuperare il divario perché dobbiamo tornare a vivere".